начнут матч в 15:00 в КХЛ, 30.12.2023.

Последний матч: «Лада» — «Авангард» 5:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лада» — «Авангард». Коэффициент ставки — 2.22 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Лада»).

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