ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андре Онана и Рафаэль Варан«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
  • 11:04
    • «Тоттенхэм» может подписать защитника «Ниццы»
  • 10:53
    • Третьяк: ФХР отстаивает нынешний лимит на легионеров в КХЛ
  • 10:42
    • Серхио Рамос не будет наказан за нарушение антидопинговых правил
  • 10:24
    • «Интер» продлил контракт с Мхитаряном
  • 09:49
    • «Бостон» выиграл у «Торонто», «Денвер» уступил «Оклахома-Сити»
    Все новости спорта

    Ак Барс — Салават Юлаев: смотреть онлайн в прямом эфире

    30.12.2023 в 13:00 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Ак Барс — Салават Юлаев

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Ак Барс и Салават Юлаев начнут матч в 13:00 в регулярном сезоне КХЛ, 30.12.2023.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Ак Барс» — «Салават Юлаев» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ак Барс»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Ак Барс — Салават Юлаев.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нас ждут футбольные шахматы
  • «Ювентус» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Салават Юлаев» будет успешен в очередном «Зеленом дерби»?
  • «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли «Манчестер Сити» разгромить «Шеффилд Юнайтед»?
  • «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.98
  • Экспресс дня 30 декабря
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Милан — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Хапоэль Тель-Авив — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хапоэль Хайфа — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие