начнут матч в 06:00 в НХЛ, 29.12.2023.

Последний матч: «Филадельфия» — «Ванкувер» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ванкувер» — «Филадельфия». Коэффициент ставки — 2.11 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Филадельфия»).

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