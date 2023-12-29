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    Каролина — Монреаль: смотреть онлайн в прямом эфире

    29.12.2023 в 03:00 начнется матч в НХЛ Каролина — Монреаль

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Каролина и Монреаль начнут матч в 03:00 в НХЛ, 29.12.2023.

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    Последний матч: «Монреаль» — «Каролина» 0:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Каролина»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Каролина — Монреаль.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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