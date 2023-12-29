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    Адмирал — Нефтехимик: смотреть онлайн в прямом эфире

    29.12.2023 в 12:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Адмирал — Нефтехимик

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Адмирал и Нефтехимик начнут матч в 12:30 в регулярном сезоне КХЛ, 29.12.2023.

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    Последний матч: «Нефтехимик» — «Адмирал» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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