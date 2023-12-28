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    Витязь — Автомобилист: смотреть онлайн в прямом эфире

    28.12.2023 в 19:00 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Витязь — Автомобилист

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Витязь и Автомобилист начнут матч в 19:00 в регулярном сезоне КХЛ, 28.12.2023.

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    Последний матч: «Автомобилист» — «Витязь» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:6.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:6 (победит «Автомобилист»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Витязь — Автомобилист.

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