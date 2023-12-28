начнут матч в 15:30 в КХЛ, 28.12.2023.

Последний матч: «Сибирь» — «Трактор» 4:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Сибирь»).

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