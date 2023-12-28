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    Нью-Йорк Рейнджерс — Вашингтон: смотреть онлайн в прямом эфире

    28.12.2023 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс — Вашингтон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нью-Йорк Рейнджерс и Вашингтон начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 28.12.2023.

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    Последний матч: «Вашингтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 4:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Вашингтон»).

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