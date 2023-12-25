ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ига Свентек — самая высокооплачиваемая спортсменка годаТеннисистки разорвали рейтинг Forbes, Алькарас и Джокович проведут еще один матч, а Медведев и Рублев выиграли турнир в Абу-Даби
  • 16:54
    • ЦСКА обыграл «Минск» в матче Единой лиги ВТБ
  • 15:27
    • Fan ID для посещения матчей РПЛ оформили более 1,5 млн человек
  • 15:15
    • «Спартак» объявил о возрождении второй команды
  • 14:30
    • КХЛ назвала лучших игроков недели
  • 14:20
    • «Амур» разгромил «Нефтехимик» благодаря хет-трику Барулина
    Все новости спорта

    Динамо — СКА: смотреть онлайн в прямом эфире

    25.12.2023 в 19:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Динамо — СКА

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 19:30 25.12.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Динамо — СКА в регулярном сезоне КХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «СКА» — «Динамо» 5:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» — «СКА» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.03.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Динамо»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Динамо — СКА.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Авангард» едет в Новосибирск исключительно за победой
  • «Сибирь» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Ньюкасл» одолеет «Ноттингем Форест», а «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» обменяются голами
  • Экспресс дня 26 декабря. Прогноз и ставки
  • 3.97
    •
  • «Спартак» готовит очередной мастер-класс в нападении?
  • «Торпедо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.92
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сибирь — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  3.97
  • Экспресс дня 26 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лада — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Асколи — Читаделла
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Фералписало — Венеция
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Денвер — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие