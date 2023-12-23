20:30Ливерпуль — АрсеналОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах«Ливерпуль» — «Арсенал». Онлайн
  • 12:22
    • Марадишвили стал игроком «Пари НН»
  • 09:09
    • Ренан может перейти в мадридский «Реал»
  • 00:55
    • «Милан» поделил очки с «Салернитаной» в матче Серии А
    Все новости спорта

    Сибирь — Ак Барс: смотреть онлайн в прямом эфире

    23.12.2023 в 13:30 начнется матч в КХЛ Сибирь — Ак Барс

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Сибирь и Ак Барс начнут матч в 13:30 в КХЛ, 23.12.2023.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Ак Барс» — «Сибирь» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:5.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:5 (победит «Ак Барс»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сибирь — Ак Барс.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет в битве лидеров АПЛ?
  • «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • «Торпедо» и СКА выдадут высококлассный матч в «Нагорном»
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Вест Хэм» продолжит безвыигрышную серию «МЮ»?
  • «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.77
  • Экспресс дня 23 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.20
  • Прогноз на матч Рома — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие