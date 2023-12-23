начнут матч в 03:30 в регулярном сезоне НХЛ, 23.12.2023.

Последний матч: «Эдмонтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 0:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Эдмонтон». Коэффициент ставки — 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Эдмонтон»).

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