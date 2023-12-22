начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 22.12.2023.

Последний матч: «Торонто» — «Баффало» 4:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:6 (победит «Торонто»).

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