начнут матч в 04:30 в регулярном сезоне НХЛ, 20.12.2023.

Последний матч: «Колорадо» — «Чикаго» 4:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Колорадо»).

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