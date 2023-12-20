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    Адмирал — Амур: смотреть онлайн в прямом эфире

    20.12.2023 в 12:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Адмирал — Амур

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Адмирал и Амур начнут матч в 12:30 в регулярном сезоне КХЛ, 20.12.2023.

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    Последний матч: «Адмирал» — «Амур» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Адмирал» — «Амур». Коэффициент ставки — 2.05.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Адмирал — Амур.

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