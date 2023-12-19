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    Питтсбург — Миннесота: смотреть онлайн в прямом эфире

    19.12.2023 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Питтсбург — Миннесота

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 19.12.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Питтсбург — Миннесота в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Питтсбург» — «Миннесота» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Питтсбург» — «Миннесота». Коэффициент ставки — 2.60.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Питтсбург»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Питтсбург — Миннесота.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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