начнут матч в 19:00 в регулярном сезоне КХЛ, 19.12.2023.

Последний матч: «Локомотив» — «Северсталь» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Северсталь»).

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