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    Калгари — Флорида: смотреть онлайн в прямом эфире

    19.12.2023 в 05:30 начнется матч в НХЛ Калгари — Флорида

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 05:30 19.12.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Калгари — Флорида в НХЛ.

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    Последний матч: «Калгари» — «Флорида» 6:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Калгари» — «Флорида» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.23.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Калгари»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Калгари — Флорида.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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