начнут матч в 04:00 в регулярном сезоне НХЛ, 18.12.2023.

Последний матч: «Вегас» — «Оттава» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вегас» — «Оттава». Коэффициент ставки — 2.05 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Оттава»).

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