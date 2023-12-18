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    Каролина — Вашингтон: смотреть онлайн в прямом эфире

    18.12.2023 в 02:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Каролина — Вашингтон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 02:00 18.12.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Каролина — Вашингтон в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Каролина» — «Вашингтон» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Каролина» — «Вашингтон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.68.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Вашингтон»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Каролина — Вашингтон.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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