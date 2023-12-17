начнут матч в 06:00 в НХЛ, 17.12.2023.

Последний матч: «Калгари» — «Тампа-Бэй» 6:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Калгари» — «Тампа-Бэй». Коэффициент ставки — 1.96 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Тампа-Бэй»).

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