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    Эдмонтон — Флорида: смотреть онлайн в прямом эфире

    17.12.2023 в 06:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Эдмонтон — Флорида

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Эдмонтон и Флорида начнут матч в 06:00 в регулярном сезоне НХЛ, 17.12.2023.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Флорида» — «Эдмонтон» 5:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эдмонтон» — «Флорида» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.22.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Эдмонтон»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Эдмонтон — Флорида.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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