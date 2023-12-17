В 23:00 17.12.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Ванкувер» — «Чикаго» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Чикаго — Ванкувер.

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