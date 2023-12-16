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    Миннесота — Ванкувер: смотреть онлайн в прямом эфире

    16.12.2023 в 22:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Миннесота — Ванкувер

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Миннесота и Ванкувер начнут матч в 22:00 в регулярном сезоне НХЛ, 16.12.2023.

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    Последний матч: «Ванкувер» — «Миннесота» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Миннесота» — «Ванкувер». Коэффициент ставки — 2.04.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Миннесота — Ванкувер.

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