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    Миннесота — Калгари: смотреть онлайн в прямом эфире

    15.12.2023 в 04:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Миннесота — Калгари

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Миннесота и Калгари начнут матч в 04:00 в регулярном сезоне НХЛ, 15.12.2023.

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    Последний матч: «Калгари» — «Миннесота» 2:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:2 (победит «Миннесота»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Миннесота — Калгари.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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