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    Монреаль — Питтсбург: смотреть онлайн в прямом эфире

    14.12.2023 в 03:00 начнется матч в НХЛ Монреаль — Питтсбург

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Монреаль и Питтсбург начнут матч в 03:00 в НХЛ, 14.12.2023.

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    Последний матч: «Питтсбург» — «Монреаль» 4:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Монреаль — Питтсбург.

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