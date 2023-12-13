В 06:00 13.12.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Флорида» — «Сиэтл» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сиэтл» — «Флорида» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.32 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:4. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 4:4.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сиэтл — Флорида.

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