начнут матч в 06:30 в регулярном сезоне НХЛ, 13.12.2023.

Последний матч: «Виннипег» — «Сан-Хосе» 6:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Сан-Хосе»).

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