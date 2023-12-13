начнут матч в 03:00 в НХЛ, 13.12.2023.

Последний матч: «Аризона» — «Питтсбург» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Аризона»).

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