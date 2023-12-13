начнут матч в 04:00 в НХЛ, 13.12.2023.

Последний матч: «Филадельфия» — «Нэшвилл» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Филадельфия»).

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