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    Колорадо — Калгари: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.12.2023 в 05:30 начнется матч в НХЛ Колорадо — Калгари

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Колорадо и Калгари начнут матч в 05:30 в НХЛ, 12.12.2023.

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    Последний матч: «Колорадо» — «Калгари» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Колорадо — Калгари.

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