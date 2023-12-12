В 04:00 12.12.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Детройт» — «Даллас» 1:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Даллас» — «Детройт». Коэффициент ставки — 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:4 (победит «Даллас»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Даллас — Детройт.

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