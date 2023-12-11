В 06:00 11.12.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Вегас» — «Сан-Хосе» 5:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вегас» — «Сан-Хосе». Коэффициент ставки — 1.86 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Сан-Хосе»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вегас — Сан-Хосе.

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