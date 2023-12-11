ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахДвести — не предел. Салах — лучший игрок в истории АПЛ?
  • 01:00
    • «Жирона» обыграла «Барселону» в гостях и вернула себе лидерство в Примере
  • 00:46
    • «Рома» с двумя удалениями сыграла с «Фиорентиной» вничью
  • 00:46
    • «Лорьян» уступил дома «Марселю» в результативном матче
  • 21:43
    • «Краснодар» вырвал победу у ЦСКА и ушел на зимний перерыв лидером РПЛ
    Все новости спорта

    Вегас — Сан-Хосе: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.12.2023 в 06:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Вегас — Сан-Хосе

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 06:00 11.12.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Вегас — Сан-Хосе в регулярном сезоне НХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Вегас» — «Сан-Хосе» 5:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вегас» — «Сан-Хосе». Коэффициент ставки — 1.86.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Сан-Хосе»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Вегас — Сан-Хосе.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нас ждет засушливый футбол
  • «Райо Вальекано» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «МЮ» бесславно вылетит из Лиги чемпионов?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Голландский клуб может завершить групповой этап победой
  • ПСВ — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.47
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ПСВ — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Интер — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Наполи — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Ланс — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие