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    Сиэтл — Миннесота: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.12.2023 в 05:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Сиэтл — Миннесота

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Сиэтл и Миннесота начнут матч в 05:00 в регулярном сезоне НХЛ, 11.12.2023.

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    Последний матч: «Миннесота» — «Сиэтл» 5:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

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