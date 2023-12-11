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    Чикаго — Вашингтон: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.12.2023 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Чикаго — Вашингтон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Чикаго и Вашингтон начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 11.12.2023.

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    Последний матч: «Вашингтон» — «Чикаго» 6:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Чикаго»).

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