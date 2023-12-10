В 03:00 10.12.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Баффало» — «Монреаль» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Баффало»).

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