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    Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус: смотреть онлайн в прямом эфире

    08.12.2023 в 03:30 начнется матч в НХЛ Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нью-Йорк Айлендерс и Коламбус начнут матч в 03:30 в НХЛ, 08.12.2023.

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    Последний матч: «Коламбус» — «Нью-Йорк Айлендерс» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Коламбус» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.75.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Нью-Йорк Айлендерс»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус.

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