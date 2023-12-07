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    Витязь — ЦСКА: смотреть онлайн в прямом эфире

    07.12.2023 в 19:00 начнется матч в КХЛ Витязь — ЦСКА

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Витязь и ЦСКА начнут матч в 19:00 в КХЛ, 07.12.2023.

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    Последний матч: «ЦСКА» — «Витязь» 9:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:5.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:5 (победит «ЦСКА»).

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