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    Флорида — Даллас: смотреть онлайн в прямом эфире

    07.12.2023 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Флорида — Даллас

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Флорида и Даллас начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 07.12.2023.

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    Последний матч: «Даллас» — «Флорида» 5:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Флорида»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Флорида — Даллас.

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