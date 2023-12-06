В 03:30 06.12.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Сан-Хосе» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 8:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 8:4 (победит «Нью-Йорк Айлендерс»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нью-Йорк Айлендерс — Сан-Хосе.

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