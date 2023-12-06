Последний матч: «Сан-Хосе» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 8:4.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 8:4 (победит «Нью-Йорк Айлендерс»).
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