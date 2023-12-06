В 12:30 06.12.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч: «Амур» — «Адмирал» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Адмирал» — «Амур». Коэффициент ставки — 2.05 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Амур»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Адмирал — Амур.

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