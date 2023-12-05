Последний матч: «Даллас» — «Тампа-Бэй» 8:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Даллас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.07.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Даллас»).
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