В 19:30 05.12.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав КХЛ.

Последний матч: «Куньлунь Ред Стар» — «Сочи» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:6 (победит «Сочи»).

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