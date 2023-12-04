Сезон КХЛ может быть продлен

Президент КХЛсообщил, что руководители клубов лиги на предстоящем совете рассмотрят вопрос о продлении чемпионата на май.

«Из интересных вопросов обсудим то, о чем начали говорить год назад, — продление чемпионата на май. Сборная России и в следующем сезоне может быть не допущена на чемпионат мира. Решение будет приниматься в марте, но мы понимаем, что пока подвижек в положительную сторону нет. Будем общаться с клубами, предлагать. Как я уже сказал, это одна из инициатив игроков и тренеров относительно сдвига предсезонной подготовки. Так что есть ряд вопросов, и будет интересно их обсудить», — приводит ТАСС слова Морозова.

Сейчас сезон в КХЛ заканчивается не позже 30 апреля.