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    Сезон КХЛ может быть продлен

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    Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что руководители клубов лиги на предстоящем совете рассмотрят вопрос о продлении чемпионата на май.

    Алексей Морозов
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    Алексей Морозов

    «Из интересных вопросов обсудим то, о чем начали говорить год назад, — продление чемпионата на май. Сборная России и в следующем сезоне может быть не допущена на чемпионат мира. Решение будет приниматься в марте, но мы понимаем, что пока подвижек в положительную сторону нет. Будем общаться с клубами, предлагать. Как я уже сказал, это одна из инициатив игроков и тренеров относительно сдвига предсезонной подготовки. Так что есть ряд вопросов, и будет интересно их обсудить», — приводит ТАСС слова Морозова.

    Сейчас сезон в КХЛ заканчивается не позже 30 апреля.

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