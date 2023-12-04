ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ман Сити» — «Тоттенхэм»Холанн стреляет вхолостую. Проблемы «Ман Сити» проявились в матче со «Шпорами»
  • 09:07
    • Панарин оформил хет-трик в матче с «Сан-Хосе»
  • 14:08
    • «Зенит» против переноса матчей 18 тура РПЛ
  • 13:14
    • Семшов покинул пост главного тренера «Чайки»
  • 12:46
    • Тер Стегену может потребоваться операция из-за травмы спины
  • 12:04
    • Ренан вернется в «Коринтианс»
    Все новости спорта

    Авангард — Амур: смотреть онлайн в прямом эфире

    04.12.2023 в 16:30 начнется матч в регулярном сезоне КХЛ Авангард — Амур

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Авангард и Амур начнут матч в 16:30 в регулярном сезоне КХЛ, 04.12.2023.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Авангард» — «Амур» 1:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Авангард» — «Амур» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.40.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Авангард»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Авангард — Амур.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рубин» не так уж и прост
  • «Динамо» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Аталанта» прервет неудачную серию
  • «Торино» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Смогут ли «Сельта» и «Кадис» определить победителя?
  • «Сельта» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.14
  • Экспресс дня 4 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Торино — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Сельта — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.65
  • Прогноз на матч Северсталь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие