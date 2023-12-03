начнут матч в 03:00 в НХЛ, 03.12.2023.

Последний матч: «Бостон» — «Торонто» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торонто» — «Бостон». Коэффициент ставки — 1.87 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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