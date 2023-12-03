начнут матч в 17:00 в регулярном сезоне КХЛ, 03.12.2023.

Последний матч: «Барыс» — «Северсталь» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Северсталь»).

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