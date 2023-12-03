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    Флорида — Нью-Йорк Айлендерс: смотреть онлайн в прямом эфире

    03.12.2023 в 02:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Флорида — Нью-Йорк Айлендерс

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Флорида и Нью-Йорк Айлендерс начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 03.12.2023.

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    Последний матч: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида» 5:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Флорида» — «Нью-Йорк Айлендерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.14.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Флорида»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Флорида — Нью-Йорк Айлендерс.

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