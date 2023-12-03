начнут матч в 17:30 в КХЛ, 03.12.2023.

Последний матч: «Нефтехимик» — «Ак Барс» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ак Барс» — «Нефтехимик». Коэффициент ставки — 2.05 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Ак Барс»).

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