ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андре ОнанаКатастрофа в воротах. Онана не решил вратарскую проблему «МЮ», а усугубил ее
  • 00:56
    • «Вильярреал» одолел «Панатинаикос» и вышел в плей-офф Лиги Европы
  • 00:55
    • Хет-трик Обамеянга принес «Марселю» победу в матче с «Аяксом» и вывел в плей-офф Лиги Европы
  • 00:52
    • «Ливерпуль» разгромил ЛАСК и пробился в плей-офф Лиги Европы
    Все новости спорта

    Виннипег — Эдмонтон: смотреть онлайн в прямом эфире

    01.12.2023 в 04:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Виннипег — Эдмонтон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 04:00 01.12.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Виннипег — Эдмонтон в регулярном сезоне НХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Эдмонтон» — «Виннипег» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Эдмонтон»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Виннипег — Эдмонтон.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ювентус» на выезде переиграть «Монцу»?
  • «Монца» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Ставка на победителя дерби Гамбурга
  • «Санкт-Паули» — «Гамбург». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • СКА выдаст очередную высококлассную игру
  • СКА — «Витязь». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.93
  • Экспресс дня 1 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Монца — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч СКА — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Бавария — Унион Берлин
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Дженоа — Эмполи
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ланс — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие