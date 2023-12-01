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    Сочи — Локомотив: смотреть онлайн в прямом эфире

    01.12.2023 в 19:30 начнется матч в КХЛ Сочи — Локомотив

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Сочи и Локомотив начнут матч в 19:30 в КХЛ, 01.12.2023.

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    Последний матч: «Локомотив» — «Сочи» 0:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Сочи»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сочи — Локомотив.

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