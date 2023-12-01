Последний матч: «Локомотив» — «Сочи» 0:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Сочи»).
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